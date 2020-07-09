Советы экспертов Kasta.ua для выбора платья

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Любая правильно выбранная одежда должна скрывать недостатки и создавать акцент на преимущества. Речь идет о женских платьях, способных подарить легкость, оригинальность образов и удобство. Если придерживаться определенных правил, удастся совершить удачную покупку и подарить себе уверенность. Эксперты Kasta.ua готовы дать несколько рекомендаций относительно выбора и последующей покупки.

Остается лишь учесть свои условия, предпочтения и требования относительно последующего ношения платья.

Выбор нужно осуществлять сразу по нескольким критериям:

• фасон платья;

• ваша фигура;

• цвет;

• функциональность;

• назначение;

• модные тенденции;

• сочетание.

Ключевым критерием выбора является фигура женщины, определяющая дальнейшие характеристики и параметры платьев.

Фасоны платьев

Платье-трапеция. Универсальный вариант для женщин, чтобы скрыть их невыраженную талию. За счет широкого подола ноги выглядят более стройно, при этом плечи должны быть хрупкими и небольшими.

Платье-баллон. Создает гармонию в фигуре, если плечи слишком массивные. Если бедра слишком пышные, а колени большие, от покупки такого платья лучше отказаться.

Платье с баской. Женщина может создать дополнительный объем бедер, поэтому нужно быть осторожной в данном исполнении. Чем шире плечи и больше бюст, тем шире выбирается баска. Не рекомендуется к использованию девушкам низкого роста.

Платье "бэбби-долл". Идеальное решение для женщины с идеальной талией. Для невысокого роста такое платье подходит лучше всего. Если есть проблемы с талией или она не очень выраженная, следует отказаться от покупки.

Платье-рубашка. Выбрать его можно на Kasta.ua, дополнив образ различными вариациями одежды и аксессуаров. Худые девушки могут дополнить подобное платье небольшим поясом. Если бюст пышный от покупки стоит отказаться.

Выбор платья с Kasta.ua

Легендарный магазин Kasta.ua предлагает большое количество платьев на выбор, позволяя осуществить мечту и пожелания каждой женщины без исключения. Все предложения подготовлены известными и проверенными производителями, а на продукцию есть соответствующие сертификаты качества.

Помощь в выборе окажут менеджеры и консультанты магазина Kasta.ua. Оплата доступна по факту доставки или после принятия заказа. После доставки каждый покупатель может померить платье и решить относительно покупки. От неё всегда можно отказаться, если вещь не подошла по разным критериям.