Советник Зеленского не исключает введения локдауна в Украине
Такое решение могут принять, несмотря на негативные последствия для экономики
В Украине могут ввести полный локдаун в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
По его словам, пока нет четкой прогнозируемости относительно того, точно ли будут введены жесткие ограничения. Однако, в Офисе президента такой вариант не исключают.
"Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун - это серьезный удар по экономике", - отметил советник Зеленского.
Кроме этого, он добавил, что в ситуации с пандемией экономика отходит на второй план.
"На первом плане - вопросы здоровья нации, здоровья населения. Насколько это возможно, тактика сдерживания количества больных", - подчеркнул Олег Устенко.
Напомним, на прошлой неделе заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что говорить о введении "новогоднего локдауна" рано, ведь сначала власть хочет увидеть результаты "карантина выходного дня".