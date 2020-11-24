Советник Зеленского не исключает введения локдауна в Украине

Советник президента Украины Олег Устенко Фото из открытых источников

Такое решение могут принять, несмотря на негативные последствия для экономики

В Украине могут ввести полный локдаун в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

По его словам, пока нет четкой прогнозируемости относительно того, точно ли будут введены жесткие ограничения. Однако, в Офисе президента такой вариант не исключают.

"Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун - это серьезный удар по экономике", - отметил советник Зеленского.

Кроме этого, он добавил, что в ситуации с пандемией экономика отходит на второй план.

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"На первом плане - вопросы здоровья нации, здоровья населения. Насколько это возможно, тактика сдерживания количества больных", - подчеркнул Олег Устенко.

Напомним, на прошлой неделе заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что говорить о введении "новогоднего локдауна" рано, ведь сначала власть хочет увидеть результаты "карантина выходного дня".