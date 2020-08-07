Совет адвокатов решил обратиться в ООН и ПАСЕ из-за притеснения и преследования адвокатов в Украине

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Совет адвокатов Украины (РАУ) принял ряд обращений в украинские органы власти, а также в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций и Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за притеснения и преследования адвокатов в Украине.

Обращения были приняты на заседании РАУ 5 августа, сообщает ADVOKAT POST.

Председатель САУ Лидия Изовитова подчеркнула, что сегодня адвокатское сообщество столкнулась с огромным давлением со стороны правоохранительных органов и судебной власти, которые систематически нарушают права адвокатов. Их действия по отношению к адвокатам позволяют говорить о попытке лишить украинцев права на правовую помощь.

"Разыгрывается определенный сценарий, который может быть вредным для каждого из нас. Разыгрывается этот сценарий Генеральной прокуратурой и ГБР. Он заключается в очень простой вещи: не признать права защитника. Вы приходите с ордером... а орган досудебного следствия ваших полномочий защитника не признает. Все, ваш клиент остается без защиты", - возмутилась Изовитова.

Кроме того, Генпрокуратура и ГБР отказываются выполнять решения судов, которые касаются интересов адвокатов.

В свою очередь, по ее словам, Национальное антикоррупционное бюро игнорирует нормы действующего закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", которые запрещают отождествлять адвокатов с клиентами, и открывает уголовные производства против защитников, которые отстаивают интересы своих клиентов.

"Сторона обвинения говорит, что адвокат, который оказывает правовую помощь клиенту отождествляется умыслом. То есть если умысел клиента является преступным, то и умысел адвоката, который оказывает помощь, является преступным", - рассказала председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Боряк.

По ее словам, не менее предвзятыми выглядят и действия судей Высшего антикоррупционного суда, которые не просто системно нарушают права адвокатов, но и напрямую угрожают их подзащитным, заставляя их отказываться от услуг "неудобных" для суда адвокатов.

"Суд, вмешиваясь в адвокатскую деятельность, указывает адвокату какие ему заявления делать, какие заявления-не делать, в какой момент выступать по делу в защиту интересов клиента, в какой момент-не выступать. И если адвокат не идет на сговор с судом против интересов клиента то суд тогда угрожает клиенту избрать меру пресечения", - подчеркнула Боряк.

Члены РАУ согласились, что сейчас можно говорить, что в Украине систематически нарушается статья 17 Европейской конвенции по правам человека, в которой указано, что участники конвенции не имеют права ограничивать основополагающие права человека.

По мнению адвокатов, инициатива председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрея Костина ввести в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры судей нарушает обязательства Украины перед Советом Европы по развитию независимого института адвокатуры.

Систематические притеснения адвокатов в Украине уже подтверждено и Европейским судом по правам человека.

"Суд фактически признал, что в Украине существуют преследования адвокатов с целью, которая противоречит правосудию. ЕСПЧ констатировал, что действия, которые были зафиксированы уже являются системными для Украины, потому что на адвокатов оказывалось давление и прослушивали их", - рассказал Георгий Логвинский, из которого ЕСПЧ отказался снять иммунитет на запрос украинских правоохранителей.

Учитывая, что все эти проблемы внутри Украины не решаются, РАУ решила обратиться к международным институтам, чтобы привлечь их внимание к угрозам независимости адвокатуры в Украине.