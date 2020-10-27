Совещание Венедиктовой с руководство ГФС Украины: Что стало объектом критики генпрокурора

Совещание в Офисе генпрокурора с руководством ДФС Офис генерального прокурора Украины

Генпрокурор отметила малое количество производств, расследуемых ДФС, которые направили в суд с обвинительными актами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во вторник, 27 октября, провела оперативное совещание с руководством ГФС Украины, во время которого заслушала доклад и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко по результатам работы за текущий год. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, генпрокурор отметила низкое количества уголовных производств, которые направлены в суд с обвинительным актом. Пока речь идет лишь о 12% от общего количества производств, в которых досудебное расследование осуществляют следователи ДФС.

"Нужно активнее противодействовать уклонению от уплаты налогов, разоблачать и пресекать преступления в земельной и бюджетной сфере, но здесь к сожалению результаты неутешительны. В суд направлено 7 уголовных производств по легализации имущества, полученного преступным путем – это очень мало. Разумеется есть ограничения, связанные с пандемией, но предварительные наработки до обвинительных актов уже бы можно было довести. Нет системного подхода", - заявила Венедиктова.

Новости по теме: Венедиктова провела оперативное совещание с ГБР: Дала два месяца на корректировку работы

Кроме этого, она обратила внимание на важность возмещения убытков в уголовных процессах, которые расследуются ДФС.

"Мы должны акцентировать внимание на том, что можно вернуть в бюджет. Часто происходит то, что просто набивается статистика, а реального результата нет", - подчеркнула генпрокурор.

По словам Венедиктовой, дополнительного внимания также требует вопрос разоблачения незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров, из-за которых бюджет несет значительные потери.

Напомним, сегодня также в Офисе генерального прокурора состоялась совместное совещание руководства ведомства с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции Украины.