Состоятельные страны скупили большую часть вакцины, - глава ВОЗ
Гебреисус призвал богатые страны немедленно пожертвовать лишнюю вакцину
Большую часть вакцины против коронавируса скупили богатые страны. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ.
"Очевидная проблема заключается в том, что страны с низким и большинство со средним уровнем доходов еще не получают вакцину. Это проблема, которую мы можем решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator", - сказал Гебреисус.
По информации ВОЗ, сейчас вакцинацию населения проводят 42 страны: 36 имеют высокий уровень доходов, 6 - средний.
В связи с этим, Гебреисус призвал богатые страны немедленно пожертвовать лишнюю вакцину и передать ее механизму COVAX.
"Вакцинальный национализм вредит всем нам и ведет к поражению", - добавил Гебреисус.
Напомним, недавно Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило к применению в стране вакцина против COVID-19, произведенную американской компанией Moderna.