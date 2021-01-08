Состоятельные страны скупили большую часть вакцины, - глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

Гебреисус призвал богатые страны немедленно пожертвовать лишнюю вакцину

Большую часть вакцины против коронавируса скупили богатые страны. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ.

"Очевидная проблема заключается в том, что страны с низким и большинство со средним уровнем доходов еще не получают вакцину. Это проблема, которую мы можем решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator", - сказал Гебреисус.

По информации ВОЗ, сейчас вакцинацию населения проводят 42 страны: 36 имеют высокий уровень доходов, 6 - средний.

В связи с этим, Гебреисус призвал богатые страны немедленно пожертвовать лишнюю вакцину и передать ее механизму COVAX.

"Вакцинальный национализм вредит всем нам и ведет к поражению", - добавил Гебреисус.

Напомним, недавно Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило к применению в стране вакцина против COVID-19, произведенную американской компанией Moderna.