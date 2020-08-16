Соперник Tesla: Новый электромобиль из США сможет проехать от одного заряда рекордные 800 км

Lucid Motors Фото из открытых источников

Увеличить ход на одном заряде удалось без увеличения емкости батареи

Новый электромобиль из США, разработкой которого занимается довольно молодая компания Lucid Motors, сможет проехать от одного заряда рекордные для серийного автомобиля 800 километров, передает Ferra.

Называться новинка будет Lucid Air, а ее испытание проходило по сертифицированному циклу EPA-после всех пройденных тестов было заявлено, что этот электромобиль и в самом деле способен проехать без подзарядки до 517 миль или 832 км.

При этом, что интересно, производитель уже заявил, что ему удалось увеличить запас хода без какого-либо увеличения емкости батареи. Правда, о способах, которые легли в основу данного достижения, представители Lucid Motors решили умолчать.

Напомним, что самая богатая комплектация Lucid Air будет оснащаться сразу двумя электродвигателями суммарной мощностью 1 000 к. с., при этом ожидается, что в продажу автомобиль поступит уже совсем скоро — 9 сентября 2020 года.

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