Сооснователь SaveФОП о протестах: Мы пришли под посольство США, потому что власть Украины нас слышать не хочет
Украинские предприниматели устроили протест под посольством США. Они выступают против карантинных ограничений и намерения усилить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для ФОПов.
Под американское ведомство участники акции принесли письмо с просьбой обратить внимание на то, что происходит в стране. Сооснователь движения SaveФОП Владислав Орлов заявил в эфире телеканала NEWSONE, что таким способом они пытаются добиться решения самого важного – чтобы власть их услышала.
"Мы не хотели выносить "ссор из избы". Но за полтора годы мы врезались в глухую стену непонимания, отсутствия диалога и отсутствия любого желания общаться с людьми со стороны нашей власти, которая ввела нам и фискализацию, и локдаун, и время от времени планомерно уничтожает наши микробизнесы. Поэтому мы решили обратиться в международные институции, КСУ, ведь возможно объединенными силами можно решить первичный вопрос – вопрос диалога", – отметил Орлов.
Напомним, что предпринимательские протесты начались в стране с начала декабря 2020 года. Сначала ФОПы выходили из-за жестких ограничений карантина, карантина выходного дня и начала фискализации.