Сооснователь SaveФОП о протестах: Мы пришли под посольство США, потому что власть Украины нас слышать не хочет

Сооснователь движения SaveФОП Владислав Орлов Скриншот youtube

Украинские предприниматели устроили протест под посольством США. Они выступают против карантинных ограничений и намерения усилить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для ФОПов.

Под американское ведомство участники акции принесли письмо с просьбой обратить внимание на то, что происходит в стране. Сооснователь движения SaveФОП Владислав Орлов заявил в эфире телеканала NEWSONE, что таким способом они пытаются добиться решения самого важного – чтобы власть их услышала.

"Мы не хотели выносить "ссор из избы". Но за полтора годы мы врезались в глухую стену непонимания, отсутствия диалога и отсутствия любого желания общаться с людьми со стороны нашей власти, которая ввела нам и фискализацию, и локдаун, и время от времени планомерно уничтожает наши микробизнесы. Поэтому мы решили обратиться в международные институции, КСУ, ведь возможно объединенными силами можно решить первичный вопрос – вопрос диалога", – отметил Орлов.

Напомним, что предпринимательские протесты начались в стране с начала декабря 2020 года. Сначала ФОПы выходили из-за жестких ограничений карантина, карантина выходного дня и начала фискализации.