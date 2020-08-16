Солнечно и тепло: Прогноз погоды на 16 августа

Непогода предвидится только на Закарпатье

16 августа в Украине ожидается сухая и теплая погода Фото из открытых источников

Сегодня, 16 августа, на большей части территории Украины будет тепло и без осадков. Об этом сообщает прессслужба Укргидрометцентра.

Отмечается, что дождь с градом ожидается только в Закарпатской области. В общем, в Украине столбики термометров днем будут показывать от 24 до 27 градусов выше нуля, а ночью температура будет колебаться от +9 до +16 по Цельсию.

Прогноз погоды на 16 августа Укргідрометцентр

Жарче всего будет на юге страны: в Николаевской и Херсонской областях за окном будет от 26 до 28 градусов тепла. Немного прохладнее будет на востоке: максимальная температура в Луганской и Харьковской областях составит до 24 градусов выше нуля. Кроме того, во всех регионах Украины местами предвидится переменная облачность.

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Напомним, недавно синоптики составили прогноз погоды на последний месяц лета. Так, в этом году в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке местами 21-23 градуса, а в горных районах – 11-16 градусов тепла.