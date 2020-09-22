Солнечно и без осадков: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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В Киеве синоптики прогнозируют +23...+25 днем

Сегодня, 22 сентября, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Практически на всей территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+25 градусов. Однако, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях ожидается +22...+24 градусов днем и до +5...+7 градусов ночью.

На Закарпатье прогнозируется ночью +7...+9, в восточных областях +4...+6 градусов.

Погода 22.09.2020 Укргідрометцентр

В Киеве и области синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Температура воздуха днем будет в пределах +23...+25, а ночью от +5 до +7.

Погода 22.09.2020 Укргідрометцентр

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни преимущественно по всей территории Украины будет прохладно и без осадков, однако в конце следующей недели, 24 и 25 сентября, температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.