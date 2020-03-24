Солнце и сильный ветер: Синоптики рассказали, каким будет 24 марта

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Также в этот день еще побудет морозная погода

Во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Прогностические карты показывают, что наше небо будет свободно от облаков, разве что чуть-чуть - на Юге, повсюду осадков не ожидается, будет светить солнце. Антициклон. Это - из лучших новостей", - отметила она.

При этом синоптик добавила, что есть менее комфортные прогностические синоптические обстоятельства - предполагается сильный северо-восточный ветер (на Севере Украины - слабее, только умеренный).

Также, по ее словам, еще побудет морозная погода: ночью до -3-8 градусов, днем будут небольшие "плюсы", но все равно холодно - максимально +2+6 градусов.

В Киеве вторник ожидается холодным (ночью -3-5 градусов, днем +2+4 градуса), но также солнечным.

Напомним, накануне Карпаты замело снегом. Средняя высота снежного покрова достигала 1,3 м.