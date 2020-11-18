live
Новости » Общество Читати новину українською

"Сода лечит рак и простуду": Украинский учебник по химии попал в скандал

Фото из открытых источников

Данный учебник был одобрен МОН и выпущен в 2017 году

В школьном учебнике по химии за 9 класс размещена информация о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкологических заболеваниях. Об этом написала преподаватель Инна Домина в Facebook.

"Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?" - написала Домина.

В частности, данный учебник был одобрен МОН и выпущен в 2017 году. 

В одном из параграфов сказано, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при некоторых других болезнях.

Новости по теме: В рекомендованном МОН учебнике школьникам объясняют, что "белорусы - не славяне, а евреи - выходцы из Галичины"

Напомним, ранее в украинских учебниках для первых классов были выявлены грубые фактологические ошибки. В частности, в книге допустили ляп о дате основания Киева, написав, что столица Украины основана в XIX веке.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Конституционные "хунтята" на арене "зеленого" цирка: Смеяться или плакать? О закупке вакцины от коронавируса договорился Медведчук, хотя это обязанность Зеленского, - эксперты Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины в Украине, - Кузьмин Кузьмин: Зеленский должен немедленно делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины в Украине
Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей. Страна без МВФ? Новые союзы в Совете. Локдаун | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Схватки под ВР. Малый бизнес. Покорить космос. Медицина в Украине | Детали дня | 17.11.20
Митинг предпринимателей.
Митинг предпринимателей.