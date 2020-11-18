"Сода лечит рак и простуду": Украинский учебник по химии попал в скандал

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Данный учебник был одобрен МОН и выпущен в 2017 году

В школьном учебнике по химии за 9 класс размещена информация о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкологических заболеваниях. Об этом написала преподаватель Инна Домина в Facebook.

"Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?" - написала Домина.

В частности, данный учебник был одобрен МОН и выпущен в 2017 году.

В одном из параграфов сказано, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при некоторых других болезнях.

Напомним, ранее в украинских учебниках для первых классов были выявлены грубые фактологические ошибки. В частности, в книге допустили ляп о дате основания Киева, написав, что столица Украины основана в XIX веке.