Соцсеть Facebook запретила отрицание Холокоста

Соцсеть будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста

Администраторы социальной сети Facebook будут удалять "любой контент" об отрицании Холокоста и искаженных фактах о нем. Об этом говорится в официальной заявлении компании.

Кроме того, с конца 2020 года пользователей, которые будут искать в Facebook “термины, связанные с Холокостом или его отрицанием”, платформа перенаправит “на достоверную информацию”.

Отмечается, что компания приняла решение, исходя из “документально подтвержденного роста антисемитизма во всем мире”, а также “тревожный уровень неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи”.

В частности, Facebook ссылается на опрос, четверть участников которого сочли Холокост мифом или преувеличением. Опрос, как уточняет соцсеть, проводили среди жителей США в возрасте 18-39 лет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице рассказал, что, с одной стороны, он поддерживает свободу слова, с другой – осознает “вред, который наносят отрицанием или искажением фактов о Холокосте”.

"При нынешнем положении дел в мире я считаю, что мы придерживались правильного баланса", - написал Цукерберг.

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Ранее сообщалось, что в Ватикане должны открыть архивные документы времен военного папства Пия XII, который возглавлял католическую церковь с 1939 до 1958 года. Его обвиняют в том, что он якобы закрывал глаза на Холокост.