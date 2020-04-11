Собираем Пасхальную корзину: Сколько будут стоить основные продукты

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В зависимости от составляющих, стоимость Пасхальной корзины составит от 620 до 801 грн

В этом году стоимость пасхальной корзины, по средним ценам по Украине, составит в ценах марта около 620 грн - на 16,5% больше, чем в прошлом году. Если же добавить овощи, яблоки и красное вино, то стоимость возрастет до 801 грн. Об этом заявил директор национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ) Юрий Лупенко, сообщила пресс-служба ИАЭ.

"В 2020 году стоимость пасхальной корзины – по средним ценам в Украине по состоянию на март – составит около 620 грн. По расчетам ученых Института аграрной экономики, в этом году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мясо и твердые сыры, хрен и соль обойдутся украинцам на 88 грн – то есть на 16,5% – дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 532 грн", - говорится в сообщении.

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Лупенко уточнил, что стоимость основной составляющей пасхальной корзины – кулича домашней выпечки – составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости кулича обусловлен несколькими факторами, пояснил ученый. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативный всплеск цен на продукты на волне ажиотажа из-за введения карантина в связи с COVID-19.

По информации Лупенко, самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) – 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг. По сравнению с 2019 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 12,2%, а домашней колбасы – на 13,5%. Сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). Мясо (0,5 кг) обойдется примерно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Отмечается, что самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) – 20 грн (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) – 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 грн.

По информации эксперта, в случае наполнения пасхальной корзины другими (неосновными) составляющими - помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость вырастет до 801 грн. Это на 90 грн, или на 12,7%, больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, и увеличением цены на плодовые вина, пояснил эксперт.

Цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75 % и составляет (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) – 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) – 29 грн (56-63 грн).

За бутылку церковного вина "Кагор", в среднем, придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Напомним, в этом году мы будем отмечать Пасху 19 апреля. В эти выходные христиане восточного обряда будут праздновать Вербное воскресенье, а сразу за ним начнется Страстная неделя.