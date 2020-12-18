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Снег, туман и гололедица: Прогноз погоды в Украине на выходные

Фото из открытых источников

Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+6 градусов

В Украине в субботу небольшой мокрый снег и дождь вероятный лишь в северо-восточных областях, в течение суток от -3° до +2°. Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"Без существенных осадков, только в северо-восточной части небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток от -3° до +2° (ночью в восточных областях 0...-5°, днем на западе страны и юге Одесской области +1°...+6°)", - говорится в сообщении.

В Киеве 19 декабря без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью и днем от -2° до +3°.

Согласно прогнозу на 20-21 декабря, на Левобережье Украины небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На востоке и северо-востоке страны местами гололедица.

Температура 20 декабря ночью и днем от -3° до +2°. Ночью в восточных областях 0...-5°, днем в западных областях и на юге +4°...+6°.

В Киевской области в воскресенье без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

На полуострове Крым в субботу без существенных осадков, а в воскресенье в течение суток прогнозируется дождь. Столбики термометров будут показывать 19 декабря +2°...+4° днем, -1°...+1° ночью, а 20 декабря +3°...+5° и 0...+2° соответственно.

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Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни будет сухая, преимущественно "плюсовая" погода, однако синоптики назвали дату, когда в страну придет похолодание. Кроме того, в конце следующей недели ожидается увеличение количества осадков.

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