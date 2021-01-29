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Снег и заморозки до -6: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото из открытых источников

В Киеве и области пройдет снег

Сегодня, 29 января, в Украине будут  снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -6 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, снег сегодня укроет северные, а также Львовскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области. 

На Закарпатье, в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму ожидается снег с дождем. 

В западных областях столбик термометра покажет днем -2...+4, ночью -6...0 градусов.

В северных и центральных регионах синоптики ожидают -1...+3 днем и -6...-1 ночью.

На востоке и юге температура воздуха прогреется до +1...+6 градусов днем и -4...+4 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области пройдет снег. Температура воздуха днем будет в пределах -2...+2, ночью -6...-2.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.

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