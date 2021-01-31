Снег и гололедица: Прогноз погоды на сегодня

Синоптики ожидают облачную погоду

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В Украине сегодня, 31 января, синоптики прогнозируют снег и гололед, а температура воздуха в течение суток будет составлять от 0 до -5 градусов по Цельсию. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Отмечается, что в воскресенье ожидается облачная погода. Днем на севере Левобережья, в Карпатах и на Закарпатье будет небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

В то же время на дорогах, кроме юго-восточной части Украины, предупреждают о гололедице. Ветер сегодня юго-западный и западный, скорость которого составляет 7-12 метров в секунду, но местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха за окном в течение суток составит 0-5 градусов мороза. При этом в восточных и большинстве южных областей будет от 0 до +5 градусов по Цельсию, а в Карпатах – от 5 до 10 градусов с отметкой "минус".

Прогноз погоды на 31 января 2021 года Укргідрометцентр

В столице и регионе днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве днем составит 0-2 градуса мороза, а в области в течение суток предвидится от 0 до -5 градусов по Цельсию.

Напомним, недавно народные синоптики рассказали, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание. О том, какая температура за окном ожидается в следующем месяце, читайте здесь.