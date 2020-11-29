Снег, дожди и заморозки: Погода в Украине на сегодня

В западных регионах Украины ожидается снег Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют осадки почти на всей территории страны

В Украине в воскресенье, 29 ноября, ожидается морозная погода, в некоторых регионах будет дождливо, местами пройдет снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Как отмечается, в этот день будет снежить в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. Также дождь со снегом синоптики прогнозируют в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

Погода в Украине 29 ноября Укргідрометцентр

В целом в этот день в западных областях температура воздуха составит от -3 до 0 градусов, а в день — от -1 до +3 градусов по Цельсию.

В центральных и северных регионах синоптики прогнозируют +2...+4 градуса днем и +3...-1 ночью. Дождливо в этот день будет в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

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На востоке Украины ожидается +3...+ 7 градусов днем и -1...+3 градусов ночью. Также в южных регионах температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+ 9 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров опустятся до +2...+4 градусов.

В Киеве 29 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег. Днем температура воздуха составит +1...+3 градуса, а ночью — от 0 до -2.

Погода в Киеве 29 ноября Укргідрометцентр

Напомним, недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в декабре 2020 года. В частности, в первой декаде месяца будет холодно, однако в середине декабря ожидается потепление.