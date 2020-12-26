Снег, дождь и гололедица: Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Значительные осадки сегодня накроют восточные регионы

Мокрый снег Фото из открытых источников

В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег, дождь и местами гололедица. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня, 26 декабря, в южных, восточных и большинстве центральных областей, а ночью и в Карпатском регионе прогнозируют дождь и мокрый снег, в Луганской и Харьковской областях – значительные осадки и гололед. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидят, но на дорогах местами будет гололедица.

Температура воздуха в течение суток будет составлять в среднем от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В то же время в южных и Донецкой областях прогнозируют от 1 до 6 градусов с отметкой "плюс", а в Карпатах – от -3 до -7 по Цельсию.

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря 2020 года Укргідрометцентр

В следующие несколько дней, 27-28 декабря, будет облачная погода с прояснениями. В частности, в ночь на воскресенье в южных, восточных и Днепропетровской областях, предполагается небольшой дождь и мокрый снег, а на остальной территории будет без существенных осадков. При этом в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях предупреждают о гололедице на дорогах.

Что касается температуры воздуха, то ночью в Украине за окном будет от 1 до 6 градусов мороза, а днем – от -2 до +3 по Цельсию. На крайнем юге ночью ожидается 0-5 градусов тепла, а днем там и на Закарпатье – от 3 до 8 выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря 2020 года Укргідрометцентр

В столице и Киевской области 26 декабря существенных осадков не прогнозируется, но на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В воскресенье также сухо, за окном ночью предвидиться от 1 до 6 градусов с отметкой "минус".

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Напомним, недавно ученые из Метеорологического бюро Великобритании спрогнозировали, каким будет 2021 год в мире. По их словам, следующий год будет немного прохладнее, но все равно останется одним из шести самых теплых.