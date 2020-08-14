СМИ: Синегубов не способен справиться с амбициозными планами "Большого строительства"

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов Фото из открытых источников

Реконструкции школ и комплексов начали вестись в Полтавской области по сомнительным схемам, как только главой горадминистрации стал Олег Синегубов. Об этом рассказали в сюжете телеканала NEWSONE.

Так, компания "Навиттехсервис", которая победила в аукционах на восстановление старых объектов физкультурно-спортивного комплекса "Колос" в Решетиловке и школы в Диканьке, подавала неправдивые отчеты еще до начала работ.

В документах была указана реконструкция ДНЗ №103 по улице Дружбы Народов, 253 в Харькове в качестве примера выполненных работ. Но такого садика даже не существует.

При этом, Синегубов намеревался взять из Госфонда 200 миллионов гривен для якобы реконструкций школ, амбулаторий, детсадов и дорог.

"Этот год для области станет годом строительства и медицины. К этому мы привлекаем Государственный фонд регионального развития, чтобы получить почти 200 000 000 гривен для софинансирования", – отметил он.

В марте Владимир Зеленский приезжал в Полтавскую область, чтобы посмотреть ход строительства, но вместо этого увидел недостроенный бассейн, который не могут сделать уже 13 лет.

"Просто стыд: с 2007 года строить бассейн", – прокомментировал ситуацию глава страны.

Также на мирный митинг вышли владельцы квартир новостроя в Розсошенцах Полтавского района. Люди недовольны тем, что жилье, которое было куплено почти три года назад, не оборудовано коммуникациями должным образом.

Полтавская власть не предпринимает никаких действий для того, чтобы наладить строительство и не способна выполнить все планы "Большого строительства".