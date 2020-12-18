СМИ предупредили о возможном "ренессансе" скандального судьи Чванкина в Одессе

Председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин Фото из открытых источников

В ночь перед Рождеством, 24 декабря, председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин, по сведениям СМИ, пригласил всех судей города и представителей государственной судебной и исполнительной власти в банкетный дом "Ренессанс", где он якобы планирует объявить себя в качестве "нового лидера судебного сообщества Одесчины".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал издания "Антикор".

"Чем интересен выбор "Ренессанса" – это самый помпезный банкетный зал Одессы точно, если не всей Украины. И, наверное, по случайному совпадению, он находится на территории Киевского района Одессы, который "обслуживает" Чванкин!" – говорится в материале.

Как указывает издание, Чванкин "пользуется "покровительством" на самом верху, его кандидатуру поддерживает заместитель Офиса Президента – Смирнов Андрей и сам Глава Офиса Президента – Ермак Андрей, которым он передает "вознаграждение" за неприкасаемость и продвижение на более высокие административные должности". Помимо этого Чванкин "не скрывает, что имеет поддержку в СБУ, МВД, ВСП и Совете Судей Украины", пишет издание.

Журналисты указали на имущество Чванкина – особняк в центре Одессы, записанный на тещу-учительницу, а также скандал со взятками, с "крышеванием" незаконной застройки "Южной Пальмиры", инцидент с нападениями на журналистов и "то, как он, пользуясь служебным положением, пытался давить на СМИ", которые писали статьи о нем. Издание напомнило об искусственно созданном прецеденте с переносом юридического адреса СУ ГУ НП в Одесской области – используя связи Сергей Чванкин "добился переноса юридического адреса СУ ГУ НП в Одесской области в Киевский район Одессы, при этом фактически Следственное Управление так и находится по адресу - г. Одесса, проспект Шевченко, 8г".

Следственными судьями Киевского райсуда Одессы рассматриваются ходатайства полиции по "интересным" для Чванкина делам – "смотрящей" за этим процессом от суда назначена одиозная судья Федулеева Ю. А. Последствия этой "спайки" полиции и судей, которая выразилась в необоснованных обысках и арестах, отбору собственности почувствовали на себе многие бизнесмены Одесчины", - пишет издание.

При этом Указом президента №425/2020 руководителю аппарата Киевского райсуда Одессы Федак Светлане присвоено звание "Заслуженный юрист Украины" (единственной из сотрудников аппарата судов в Украине); Совет Судей Украины 2 декабря принял решение №70, согласно которому наградил Почетной грамотой Совета Судей Украины юрлицо Киевский райсуд Одессы (единственный случай в Украине).

"На коррумпированность судьи в Высший совет правосудия и ВККСУ поступают каждый год много жалоб, но пока он остается безнаказанным. Остается надежда на президента, который обещал перезагрузку судебной системы. Владимиру Зеленскому журналисты во время его 14-часового марафона с представителями СМИ передали документы про неподобающую деятельность судьи Чванкина. Также они есть и в ГБР", - говорится в материале.