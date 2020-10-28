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Смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%, - ВОЗ

Фото из открытых источников

В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции

В некоторых странах Европы в течение последней недели выросло суточное количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. 

Поэтому, по ее словам, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавирусом и смертей вследствие болезни.

В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции.

Как отмечается, суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросло почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество случаев инфицирования - на треть, отметила Харрис.

В то же время она выразила беспокойство в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.

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Ранее сообщалось, что в течение суток в Италии зафиксировали новый коронавирусный антирекорд - за сутки заболело более 20 тысяч человек.

До этого министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявлял, что распространение пандемии COVID-19 в некоторых регионах страны стало неконтролируемым.

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