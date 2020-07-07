Смертность от COVID-19 в Украине составляет около 2%, а не 12%, как в Италии, – Мусий

Олег Мусий Скриншот видео

Бывший глава МОЗ назвал позитивы, которые есть в борьбе с коронавирусом

Позитив в борьбе с коронавирусом заключается в том, что украинская система здравоохранения не перегружена, как в Испании и Италии. Сейчас мест для тех, кто имеет осложнения от COVID-19, в больницах хватает.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины c 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат VIII созыва Олег Мусий.

Олег Мусий заподозрил, что цифрами о количестве инфицированных коронавирусом COVID-19 манипулируют: несколько дней назад количество выявленных больных за сутки составляло около тысячи, в последнее время – 400-500. Однако, говорит он, и количество тестирований уменьшилось вдвое.

Гость ток-шоу также не верит, что в Украине количество заболевших коронавирусом, составляет почти 50 тысяч человек. По его мнению, эту цифру следует умножить на три. Олег Мусий уверен, что, когда Украина дойдет до такого же уровня тестирования, как в Германии или Польше, то и общая картина будет совсем другой.

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"Но какой позитив? Позитив в том, что украинская система здравоохранения не перегружена, как в Испании и Италии. Пока что мест для заболевших осложнениями от коронавируса, хватает в украинских больницах, и благодаря самопожертвованию украинских врачей удается спасать. Смертность все же – около 2%, а не как в Италии – 12%", – сказал Олег Мусий.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев коронавирусной инфекции.

Добавим, сотни ученых считают, что ВОЗ недооценивает передачу коронавируса по воздуху.