Смерть под стенами больницы: Врач-кардиолог указала на проблемы с получением медпомощи из-за децентрализации

Нужно расследовать все случаи, когда пациентам не оказывают помощь

Такие случаи, как смерть женщины в Боярке под стенами больницы, – это дезинтеграция системы здравоохранения и результат децентрализации.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявила врач-кардиолог Екатерина Амосова.

Екатерина Амосова прокомментировала инцидент, который произошел в Боярке Киевской области, где под отделением реанимации умерла 53-летняя Светлана Гончар. Несмотря на симптомы инсульта у женщины, медики отказались ее госпитализировать и не оказали вовремя медицинскую помощь.

В частности, она отметила, что ситуация является ужасной и свидетельствует о дезинтеграции системы здравоохранения Украины.

"Это результат децентрализации, где нет ответственного. Ответственные все сконцентрировались в своем районе и области. И должны быть проверки - внутренние и внешние аудиты. Это система контроля качества, система ИСО. Я с этим работала. И все случаи должны быть расследованы не только на уровне внутренней больницы, где умерли пациенты, а на уровне их администраций – в клинико-экспертной комиссии Министерства здравоохранения, как это было раньше", – подчеркнула Екатерина Амосова.

С ее слов, проблемы с вызовами так называемой скорой помощи, – это следствие реформы Богатыревой, когда по западному стандарту разделили экстренную помощь для умирающих, которая должна приезжать за 10 минут, он неотложной, которую по законам, действующим в Украине, должны оказывать семейные врачи.

"Но никто не думал, что они должны делать это 24 часа и 7 дней в неделю. И поликлиника должна выделять дежурных. На западе это решается тем, что есть такие офисы, где дежурят семейные врачи, куда пациенты самостоятельно добирается и им там оказывают помощь. У нас это решает кто как может. Это полный беспорядок. Это нерешенная проблема", – акцентировала профессор.

Подытоживая, Екатерина Амосова отметила, что сегодня экстренная медицинская помощь в Украине – это коммунальные, неприбыльные предприятия и только с этой формулировки начинается проблема в системе здравоохранения.

Напомним, под Киевом в Боярке врачи не приняли 53-летнюю пациентку, у которой случился инсульт. Они заявили, что у них нет мест. Зато врачи скорой помощи пол часа пытались реанимировать пациентку прямо в старой машине с помощью массажа сердца и адреналина. Но безуспешно. Женщина умерла фактически под стенами реанимации.