Служба внешней разведки опубликовала "Белую книгу" в день своего профессионального праздника

Lb.ua

Служба внешней разведки Украины в свой профессиональный праздник 24 января подготовила информационный бюллетень "Белая книга". Документ обнародован на сайте СВР в воскресенье, 24 января.

Это первая "Белая книга" за всю историю украинской внешней разведки.

В ней разведчики оценили основные внешние угрозы нацбезопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах, в частности в сфере кибербезопасности, их тенденций и динамики развития.

Особое внимание в СВР уделили основной стране - источнику угроз - Российской Федерации. О планах Кремля, стратегии и тактике деструктивной политики в отношении Украины по подрыву украинской государственности как изнутри, так и через внешнюю среду, а также о других намерениях можно узнать из отдельного раздела.

Также в бюллетене внимание уделяется таким вопросам:

Какова ныне структура СВР Украины?

Какие ей определены основные задачи и направления деятельности?

Как происходит реформирование в соответствии с принятым Законом Украины "О разведке"?

Какова численность Службы и система комплектования?

Сколько средств выделено в Государственном бюджете Украины на внешнюю разведку и как они используются?

Кроме того, в "Белой книге" раскрываются приоритеты, которые определяет президент Украины для СВР Украины, и его ожидания конкретных действий Службы в контексте противодействия внешним угрозам, а также позволяет увидеть видение руководства Службы перспективных направлений развития стратегической разведки Украины.

Собранная под одной обложкой информация, по мнению СВР, заинтересует как специалистов в сфере национальной безопасности и обороны государства, так и партнеров, журналистов, а также широкий круг общественности.