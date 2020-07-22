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"Слуги народа" предложили Раде наказывать за пропаганду гомосексуализма

Марш ЛГБТ-сообщества Фото из открытых источников

Законопроект №3917 сейчас передан на рассмотрение комитета по вопросам правоохранительной системы

В Украине парламентарии предложили ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. Законопроект №3917 в среду, 22 июля, опубликовали на сайте парламента

Как отмечается, инициаторами этого закона выступили депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис. Однако, на данный момент текст документа отсутствует на веб-портале Верховной Рады. 

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Отметим, проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма передан на рассмотрение комитета по вопросам правоохранительной системы.

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Напомним, ранее в Харькове трое мужчин напали на трансгендерную женщину. Хулиганы сначала словесно ее оскорбляли, а затем избили и сломали нос. Через некоторое время пострадавшая обратилась за помощью в правозащитный ЛГБТ-центр. 

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