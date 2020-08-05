"Слуги Народа" экономят на детях: Под Днепром закрыли очередную школу

Наше місто

"Слуги Народа" определились со стратегий развития образования в Украине. В частности, — закрытие школ, ведь денег на всех не хватит. Так, под Днепром, — в поселке Новоселовка закрыли очередную школу. Учреждение образования воспитывало порядка 50 детей, а ещё 10 учителей остались без работы, передает "Наше Місто".

Как отмечается, школу в Новоселовке ремонтировали, что называется, — всем селом. Новое оборудование, ремонт в кабинетах, — все делали своими руками. Родители и учителя вложили не только собственные деньги, но и душу, — все ради того, чтобы дети учились в комфортных условиях.

Впрочем, опробовать обновленную школу детям так и не удастся. Ещё в 2019 году монобольшинство обрубило финансирование. Учреждение закрывают, а перед детьми поставили выбор из двух сельских школ. Ближайшая, — в 10 километрах.

Наше місто

Дорогу до соседней школы, "дорогой" назвать — язык не поворачивается. 10 километров разбитого асфальта. Впрочем, ремонта в ближайшем будущем не предвидится. По словам главы сельсовета, злополучная дорога находится на балансе Днепропетровской ОГА. Областные чиновники уже успели выбросить деньги на самую "живую" дорогу в районе. Про остальные, — самые критические забыли.

Таким образом комфорт и безопасность самых маленьких жителей области снова оказалась "не на часі" для областных чиновников и "Слуг Народа". Как экономят на украинских школах, — смотрите в сюжете на телеканале ДніпроTV.