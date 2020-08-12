Словакия заявляет о начале второй волны коронавируса
Там ситуация хоть и ухудшается, но все еще находится под контролем
Министр здравоохранения Словакии Марек Крачи заявил, что вторая волна эпидемии COVID-19 в стране уже началась. Об этом сообщает The Slovak Spectator.
"Нет смысла обсуждать потенциальную вторую волну коронавируса, поскольку она уже началась", - сказал глава Минздрава.
В то же время в правительстве заверили, что эпидемическая ситуация хоть и ухудшается, но находится под контролем.
Эпидемиологи прогнозируют, что вторая волна эпидемии в Словакии достигнет своего пика в сентябре, когда начнется учебный год.
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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав прогнозирует вторую волну COVID-19 в октябре или ноябре.