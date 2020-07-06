Словакия передала гумпомощь для Западной Украины

Гуманітрна помощь от Словакии МВД Украины

Гумпомощь насчитывает палатки, насосы, генераторы и другое спасательное снаряжение

Словацкая Республика передала гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в западных регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В частности, гумпомощь насчитывает палатки, насосы, генераторы и другое спасательное снаряжение. Все вышесказанное передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи местным жителям.

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Напомним, 3 июля Ивано-Франковская область получила от правительства Швеции гуманитарную помощь для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей после дождевого паводка.