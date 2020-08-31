Словакия меняет порядок въезда для украинцев

Украинские границы для иностранцев закроют на сутки раньше Фото из открытых источников

Изменения начнут действовать с 08:00 1 сентября

С 1 сентября Словакия будет требовать у лиц, прибывающих из Украины, регистрацию при въезде. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

В частности, с 08:00 1 сентября при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на сайте https://korona.gov.sk/uk/ehranica.

Так, подтверждение будут отправлять на электронную почту, указанную при регистрации. Отмечается, что регистрацию Словакия ввела для рисковых стран, к которым относится Украина.

Напомним, недавно Украина обновила перечень стран "красной" и "зеленой" зон по распространению COVID-19, уменьшив количество "красных" стран на восемь. Так, в страны "красной зоны" попали 57 государств, среди которых Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и США.