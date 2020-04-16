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Следующие недели будут решающими для борьбы с COVID-19 в Европе, - ВОЗ

Мужчина в маске выгуливает собаку мимо художественной инсталляции "Волки приходят" китайского художника Лю Руованга на улицах Неаполя EPA-EFE

В ВОЗ призвали не допускать ошибки

Следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы. Об этом заявил директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуґе во время пресс-конференции в Twitter.

По словам Клуґе, несмотря на то, что в мире насчитано уже более 2 миллионов больных коронавирусом, в ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пораженных европейских странах, в частности в Италии, Испании, Германии и Швейцарии. Однако другим странам только предстоит пережить пик заболеваемости.

"Следующие несколько недель будут решающими для Европы", - заявил он.

Также Клуґе подчеркнул, что не стоит ждать быстрой победы над коронавирусом, как и скорейшего возвращения к привычной жизни.

"Не допускайте ошибки. Несмотря на весеннюю погоду мы и в дальнейшем находимся посреди бури", - добавил он.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявил, что со временем эффективность Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией коронавирус будет пересмотрена.

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