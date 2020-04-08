СБУ разоблачила руководство "Донецкоблгаза" на миллиардных сделках с государственным "голубым топливом"

Следственные действия у руководства Донецкоблгаза Facebook-страница СБУ

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ЧАО "Донецкоблгаз" на реализации схемы по растрате государственного природного газа на миллиарды гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, отдельные промышленные предприятия Донецкой области с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство Донецкоблгаза "перебрасывало" долги за потребленный газ на счета жителей области.

"Таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 миллиарда гривен. Для осуществления сделки организаторы разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности", - отметили в СБУ.

Во время проведения обысков у руководства Донецкоблгаза правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, которые подтвердили версию следователей.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам, продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее СБУ блокировала незаконное перемещение в Россию военного оборудования.