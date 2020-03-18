Погорел на взятке: В Черновицкой области налоговика уличили в противоправных действиях
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
В Черновицкой области следователи ГБР задержали сотрудника Главного управления Государственной налоговой службы на взятке. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.
"Налоговик, вероятно, требовал и получил от физического лица 600 долларов США неправомерной выгоды за не проведение в отношении него проверок", - говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее следователи СБУ разоблачили руководителей структурных подразделений Министерства юстиции и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на вымогательстве более 1 миллиона долларов взятки.