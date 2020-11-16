Следователь ГБР по делам Майдана умер от коронавируса

Андрей Ена Адвокатская совещательная группа

Андрей Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих на Институтской

Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Адвокатской совещательной группы.

Как отмечается, мужчина ушел из жизни 11 ноября.

"Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской", - отметили в Адвокатской группе.

Так, Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по эпизоду расстрела участников протестов 20 февраля. Кроме этого, он координировал большое количество участников и экспертов. Также Ена работал с потерпевшими и свидетелями, исследовал и приводил в порядок видео.

"Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана. Выражаем соболезнования и поддержку близким, друзьям, коллегам", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 10 ноября в результате осложнений от коронавируса COVID-19 умерла теща пятого президента Украины, а ныне народного депутата Петра Порошенко.

Позже от этой же болезни умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой.