Сладкие подарки детям: Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали сладости в Воловеччину

На Воловеччине Закарпатской области дети ежегодно получают сладкие подарки от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, передает “Первый кабельный“.

Как отмечается, добрая традиция существует уже более 20-ти лет. В этом году, детям района, супруги благотворителей передали 3 тысячи подарков. Кроме того, сладкие подарки от них также получат церковные общины и учреждения, которые занимаются людьми с инвалидностью, в разных уголках Украины.

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