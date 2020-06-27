Скоро коек в больницах будет не хватать: Степанов предупредил о скачке инфицирования COVID-19

Он также заявил, что втрое увеличилось число лиц, которых нужно госпитализировать

Глава Минздрава Максим Степанов Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ухудшение ситуации с больными COVID-19 связано с несоблюдением правил карантина, и предупредил, что если на ситуацию никак не повлиять, то вскоре в медучреждениях будет не хватать мест для пациентов. Об этом сообщает Офис президента.

По словам министра, за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас – 900-1000, втрое выросло количество тех, кого госпитализируют.

Основная причина такой ситуации – пренебрежение правилами карантина. Это касается сверхнормативной перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдения социальной дистанции.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат за две недели", – сказал Степанов и отметил, что с таким темпами распространения болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Кроме этого, министр отметил, что сейчас система здравоохранения работает лучше, чем когда распространения коронавируса только начиналось, но в любой стране возможности медицины ограничены. Если в некоторых областях сейчас заполнены 40-60% коек, то с нынешними темпами очень скоро мест не будет хватать.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения, ссылаясь на статистику смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, заявило, что показатель летальности по Украине составляет 2,6%, и это намного лучше, чем в других европейских государствах.