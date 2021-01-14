Скорее всего, от коронавируса надо будет вакцинироваться каждый год, – Голубовская

Ольга Голубовская Скріншот із відео

Прежде всего вакцина необходима для групп риска, подчеркнула инфекционист

Не исключено, что от коронавируса нужно будет вакцинироваться в лучшем случае ежегодно.

Об этом в интервью в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская, отвечая на вопрос, будет ли помогать вакцина от мутировавшего коронавируса и придется ли ее обновлять, как это делают в отношении вакцин от гриппа, отметила, что, скорее всего, от COVID-19 придется вакцинироваться ежегодно.

"Скорее всего, так и будет, что нужно будет вакцинироваться, в лучшем случае, каждый год. Но я очень надеюсь, что будет достаточно все-таки одного года. Еще ж никто не знает, сколько эти антитела даже после болезни удерживаются у пациентов. Если сравнивать с первой коронавирусной инфекцией 2002 года, тогда были публикации, что антитела могли сохраняться у людей до 2 лет... То есть, я думаю, так и здесь будет год. Чаще всего, это будет не больше года, но посмотрим, время покажет, пока это все только изучается", – сказала Ольга Голубовская.

Медик продолжила: "Я все-таки считаю, что вакцина будет большее значение иметь для индивидуальной защиты данного конкретного человека. Поэтому я считаю разумным начинать вакцинировать и сделать на этом акцент – группы риска. Нам очень тяжело их лечить. Они отвечают на стандартную терапию гораздо хуже, чем лица даже с тяжелым течением, но помоложе. Поэтому это основное, потому что выхода у нас нет".

Напомним, 12 января Бразильский институт Бутантан уточнил данные об эффективности вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac, которую хочет закупить Украина. По данным института, общая эффективность вакцины оказалась около 50,4%.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если эффективность китайской вакцины против коронавируса будет менее 70%, компания-производитель компенсирует Украине все средства, потраченные на ее закупку.

Добавим, Минздрав Грузии "категорически не рассматривает" вопрос закупки вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.