Сколько украинцы готовы потратить на новогодний стол. Опрос

В среднем украинцы готовы выделить 1440 гривен

"Мы подсчитали среднюю сумму, и в этом году у нас получилось 1440 гривен. В прошлом году было 1390. Однако, если брать в твердой валюте, то в этом году меньше. Если брать по актуальному курсу НБУ", - сказал Бурковский.

Согласно опросу, до 16% уменьшилась и доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, согласно расчетам экспертов из Института аграрной экономики, в этом году стоимость новогоднего стола для украинской семьи из четырех человек в среднем выросла на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составляет 1706 гривен. Более детально о главном ужине года читайте в статье "Все о новогоднем столе – 2021: Стоимость праздничных салатов, рецепты кулинарных шедевров и секреты декорирования".