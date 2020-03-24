Сколько украинцев переболеют коронавирусом: В Минздраве назвали фактор влияния на уровень заболеваемости

Прежде всего, уровень заболеваемости зависит от того, насколько граждане придерживаются профилактических мер

Фото из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что при прогнозировании уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине все зависит от того, как будут соблюдать превентивные меры. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, сколько украинцев могут переболеть, во время онлайн брифинга относительно мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Есть разные расчеты, математическое моделирование, эпидемиологические прогнозы. Есть оптимистические расчеты, есть пессимистические расчеты. Поэтому Украина, учитывая все расчеты различных институтов, готовится к встрече и внедряет определенные превентивные меры. Мы можем говорить о большом количестве. Мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах людей, которые могут заболеть", - отметил Ляшко.

В то же время он уточнил, что все будет зависеть от того, как будут выполнять профилактические мероприятия.

"Если мы будем выполнять профилактические меры, то количество больных у нас будет гораздо меньшей, чем это есть в расчетах", - констатировал Ляшко.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что количество инфицированных в стране возросло до 97 человек.