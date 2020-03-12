Некоторым мир не нужен: Сивохо прокомментировал срыв презентации Национальной платформы примирения

Секретарь СНБО подчеркнул, что подобные выходки радикалов не остановят движение Украины к миру

Срыв презентации Национальной платформы примирения представителями Нацкорпуса показывает факт того, что не все в Украине хотят мира. Об этом заявил советник секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо в Facebook.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги", - написал Сивохо.

Секретарь СНБО подчеркнул, что подобные выходки радикалов не остановят движение Украины к миру.

"Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - добавил Сивохо.

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Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохой.

В частности, радикалы перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. После этого они назвали Сивохо предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.