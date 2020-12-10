Сивохо о решении вопроса Донбасса: Власть взяла декретный отпуск и никак не разродится

Сергей Сивохо 112.UA

И главная проблема, что власти Украины мир уже не нужен

Складывается такое впечатление, что в вопросе возвращение Донбасса власть взяла декретный отпуск и никак не разродится.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK заявил лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

"Вы знаете, складывается такое впечатление, что власть взяла декретный отпуск и никак не разродится. И главная проблема, как кажется и складывается такое впечатление, что по большому счету нашей власти мир уже не нужен. Если подойти к вопросу прагматично, без всей этой предвыборной романтики, то возврат территорий в состав Украины – это большие проблемы для правящих элит. Донбасс всегда был, мягко говоря, своеобразным регионом, а за 7 лет войны там сформировалось ядро электората жестко-оппозиционное к тому курсу, который сейчас ведет власть", – отметил Сергей Сивохо.

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Он добавил, что выводы о том, что действующей власти не нужен Донбасс, можно сделать из тех заявлений, которые звучат сегодня и анализируя отношение власти к людям, которые остались по ту сторону линии разграничения.

"То есть мы хотим вернуть ту территорию вместе с людьми. Тогда почему пошли забытые тезисы о стене на линии разграничения, о фильтрационных лагерях для неблагонадежных, о лишении базовых конституционных прав жителей этих территорий? А вы знаете, как это выглядит, когда перед выборами у нас запретили голосовать украинцам на подконтрольных территориях! Кто тогда будет считаться с людьми с неподконтрольных территорий? Вот почему никто из-за линии разграничения не хочет идти ни на разоружение, ни на передачу границы, не получив гарантии в виде пакета законов, прописанных в Минских соглашениях", – подчеркнул Сивохо и отметил, что в контексте выполнения Минских соглашений пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня ярый борец сам с собой, а действующий Владимир Зеленский не знает, кого слушать.

Напомним, недавно Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнения пунктов Минских соглашений, которые утвердили в 2015 году. В связи с этим глава украинской делегации настаивает на изменении последовательности пунктов.

Также отметим, что недавно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу", который предназначен для выполнения договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".