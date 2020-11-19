Ситуация в больницах неприятная: В ближайшие недели в Украине будет 18-20 тыс. больных коронавирусом, – эксперт

Дмитрий Раимов ТСН.ua

По худшему сценарию, больные будут стоять в очереди, чтобы подышать кислородом

По многочисленным прогнозам в ближайшие недели в Украине будет 18-20 тысяч больных коронавирусом. При таком количестве зараженных кислорода будет хватать на 60-70% нуждающихся.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Эксперт отметил, что на каждом брифинге и интервью представители Министерства здравоохранения, или же сам министр Максим Степанов рассказывает, что ситуация с распространением коронавируса в Украине стабильная, что государство проводит закупку необходимых средств и увеличивает количество мест в больницах. При этом информация на местах, в частности, из департаментов здравоохранения, а также от обычных людей, отметил Раимов, диаметрально противоположна.

"Люди говорят, что ничего нет. Ужасные истории смертей, борьба за кислород, пожертвование своего кислорода сыну... Мягко говоря, это очень удивляет, почему люди говорят, что все плохо, а Министерство уверяет, что все супер. Но на самом деле, ситуация с кислородом действительно неприятная, количество коек, к которым есть доступ кислорода, очень сильно отличается от необходимости", – заявил Дмитрий Раимов.

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Он добавил, что ситуация с нехваткой кислорода и коек может стать для Украины критической, если заболеваемость будет увеличиваться такими темпами, как и сейчас.

"По прогнозам Министерства здравоохранения и Киевской школы экономики в ближайшие недели у нас будет 18-20 тысяч больных. А количество реанимационных койко-мест, где нужен кислород, так быстро не растет. Поэтому ситуация действительно неприятная. И если в ближайшие недели мы будем растить в таком количестве как мы растем и больше, если будет 12-15 тысяч больных в день, количество кислорода будет хватать на 60-70% нуждающихся. То есть надо будет стоять в очереди, чтобы подышать, надо будет самому покупать эту установку. Она стоит примерно 40 тысяч гривен. Не простая задача, и, к сожалению, "ковидный" фонд на это пока не потратили. Хотя должны были сделать это еще несколько месяцев назад", - акцентировал Дмитрий Раимов.

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Напомним, по состоянию на утро 19 ноября в Украине 583 510 человек заболели коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки был зарегистрирован антирекорд - 13 357 новых случаев болезни.