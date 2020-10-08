Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии: Степанов обратился к украинцам

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

По его словам, сейчас в Украине такая же ситуация, как в Италии весной

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев соблюдать противоэпидемических мероприятий и подчеркнул, что в условиях пренебрежения ими ситуация с распространением коронавирус может быстро выйти из-под контроля. Об этом он заявил в видеообращении в Фейсбук, сообщает Укринформ.

"Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальной дистанции, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону - ваша жизнь и жизнь ваших близких", - сказал Степанов.

Также он отметил, что сейчас тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке, вспомнив флешмобы в поддержку врачей весной.

"Речь идет не о флешмобах. А о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков", - отметил министр.

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Кроме этого, он обратился к политикам и призвал их не устраивать концертов и прочих пиар-акций, поскольку речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей.

Степанов заверил, что МИНЗДРАВ продолжает работу по налаживанию системы здравоохранения, однако подчеркнул, что и граждане должны быть ответственными.

Он добавил, что в течение последних полугода была возобновлена работа лабораторий, которые, по его данным, с 200 тестов в сутки в апреле сейчас проводят по 34 тысячи; втрое увеличено количество коек в больницах — с 12 до 37 тысяч; определены и обработаны протоколы лечения.

Напомним, Украина второй день подряд бьет антирекорд по заболеваниям на коронавирус. За последние сутки зафиксировали почти 5,4 тыс. случаев.