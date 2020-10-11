Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО критическая, - представитель омбудсмена

В ОРДЛО ситуация с коронавирусом приблизилась к критической Фото из открытых источников

Больницы переполнены, а средств индивидуальной защиты в аптеках не хватает

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей критическая. Об этом 10 октября сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook.

"Ситуация на временно окупаемой территории Луганской и Донецкой областей критическая. Больницы в ОРДЛО переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры такие как - социальная дистанция, масочный режим и др. не действуют", - отметил он.

По словам Лисянского, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, так называемая местная власть не прекращает проводить массовые мероприятия. Так, в период с 14 июня по 30 августа в ОРДЛО состоялись молодежный форум "Спорт объединяет" (свыше 50 тысяч участников), общественно-политический форум "С Россией вместе" (более 100 тыс. участников) и форум "Море" с общим количеством участников 260 человек.

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В то же время представитель омбудсмена добавил, что сейчас на неподконтрольном Донбассе жителям ставят три диагноза: ОРВИ, пневмония и коронавирус. По его словам, людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, а истинное количество больных коронавирусом умалчивают.

ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВІРУСНОЇ ИНФЕКЦИИ В ОРДЛО. По поручению Уполномоченного Верхоной Рады Украины... Опубликовано Павлом Лисянским Суббота, 10 октября 2020 г.

Напомним, недавно в ООН сообщили о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. По предварительным данным, на неподконтрольном Донбассе от COVID-19 умерли 265 человек, а общее количество зарегистрированных больных превысило 4 888 случаев.