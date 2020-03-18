Ситуация с коронавирусом в определенной степени помогла украинской медицине обратить на себя внимание, – Борис Тодуров

Если сегодня большинство населения Украины будет соблюдать карантин, то страна может избежать "итальянского сценария"

Те люди, которые раньше считали, что в крайней ситуации они смогут сесть в свой самолет и полететь в Швейцарию или Австрию, наконец поняли, что не всегда это возможно, что нужно инвестировать в украинских медиков и украинскую медицину.

Об этом во время включения в эфире программы "Детали дня на телеканале ZIK заявил украинский кардиохирург, генеральный директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров.

Борис Тодуров отметил: Если сегодня большинство населения Украины будет соблюдать карантин, то страна может избежать итальянского сценария относительно распространения коронавируса.

"Мы также видим пример Китая, который принял достаточно жесткие карантинные мероприятия, включая все государственные структуры. Также видим пример Италии, которая достаточно легко отнеслась к этому с самого начала и сейчас пожинает те плоды, которые есть – около 2 тысяч погибших и серьезная эпидемия внутри страны", – отметил украинский кардиохирург.

Одновременно Тодуров обратил внимание на то, что ситуация с коронавирусом в Украине показала всем, что наконец настало время инвестировать в отечественную медицину.

"Те люди, которые раньше считали, что в крайней ситуации они смогут сесть в свой самолет и полететь в Швейцарию или Австрию, наконец поняли, что не всегда это возможно и нужно инвестировать в украинских медиков и украинскую медицину, чтобы в крайнем случае они получили помощь у себя на Родине. Там, где она и должна быть предоставлена. Поэтому эта ситуация в какой то мере помогла украинской медицине обратить на себя внимание, чтобы начать инвестировать именно в нее", – прокомментировал Борис Тодуров.

Напомним, по последним данным общее количество случаев коронавируса COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.

В Украине, по информации Минздрава, по состоянию на вечер 18.03.2020 лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.