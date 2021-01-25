Ситуация с COVID-19 уже не такая угрожающая, как весной, – Зеленский

Владимир Зеленский Фокус

Этому поспособствовал жесткий локдаун, действовавший несколько минувших недель

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине сейчас стабильная и не такая угрожающая, как весной прошлого года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов", - отметил президент.

По его словам, жесткий локдаун, который действовал в Украине на протяжении последних нескольких недель, "оправдал себя", вспышки заболеваемости не произошло, а наоборот, за это время выздоровевших, было больше, чем заболевших.

Зеленский отметил, что украинский усиленный карантин был достаточно коротким по времени и достаточно либеральным по сравнению с другими странами Европы.

"Мы не закрывали города, действовал общественный транспорт, не было режима чрезвычайного положения или комендантского часа. Также почти полмиллиона украинцев получили прямую помощь на сумму 8 тысяч гривен. Всего было выплачено более 3,6 миллиарда гривен. Впервые в истории независимой Украины в период кризиса были направлены деньги на прямую помощь предпринимателям и их работникам", - напомнил глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что расслабляться еще рано, и завершение локдауна не означает завершения войны с COVID-19.

"Очень вас прошу-продолжайте соблюдать правила безопасности. Носите маски, дезинфицируйте руки, держите дистанцию. А при наличии симптомов – обращайтесь к семейному врачу", - призвал Зеленский.

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Напомним, по состоянию на утро 25 января в Украине обнаружили 1 194 328 случаев коронавируса COVID-19, за сутки заболели 2516 людей.