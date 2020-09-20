Ситуация с битумвозами на украинско-белорусской границе стабилизируется, - Киевская таможня

Битумвозы на границе с Беларусью Facebook-страница Киевской таможни

На месте находится руководство Киевской таможни Гостаможслужбы и Государственной пограничной службы

Ситуация пункте пропуска "Выступовичи", где водители грузовиков блокировали битумовозы, стабилизировалась. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской таможни.

Согласно сообщению, в пункте пропуска для разрешения ситуации находится руководство Киевской таможни Гостаможслужбы и Государственной пограничной службы.

Как отмечается, благодаря достигнутым договоренностям, водители грузовиков прекратили блокирование битумовозов, следующих в рамках реализации программы "Большое строительство", и согласились пропускать их отдельной очередью, но при условии, что таможенное оформление других товаров будет проводиться параллельно с битумом.

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Известно, что с 00:00 20 сентября по состоянию на 16:00 в данном пункте пропуска на въезд уже оформлено 144 транспортных средства с разнообразными товарами, на выезд – 130. Всего от 14:00 часов по завершению переговоров в зону таможенного контроля прибыл 31 транспортное средство с битумом, часть битумовозов уже оформлена, остальные - в процессе оформления.

Напомним, в среду, 16 сентября, Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Вследствие этого на белорусско-украинской границе, в частности в пункте пропуска "Выступовичи" образовались очереди из нескольких сотен автомобилей.