Ситуация на польской границе: Спасать граждан приехал украинский дипломат из Германии

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Пассажиры ждут открытия транзитного коридора через Польшу в Украину

Граждан Украины, которые застряли на немецко-польской границе, приехал спасать представитель посольства Украины в Германии. Об этом 16 марта вечером сообщил Pavlovsky News.

Как отмечается, дипломат привез с собой ящик воды, однако ее не хватает на всех пассажиров. По предварительной информации, в автобусе находится 46 граждан.

Впоследствии на границе были созданы списки с паспортными данными. Пока пассажиры ждут открытия транзитного коридора через Польшу в Украину.

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К слову, сотрудник посольства удивился, почему украинцы ехали таким маршрутом из Кельна в Украину через Польшу, так как заранее было известно, что проехать можно только через Австрию и Венгрию.

Напомним, в понедельник, 16 марта, в СМИ зв’появилась информация, что автобус с украинцами, который направлялся из немецкого Кельна до Киева застрял на немецко-польской границе. Люди уже вторые сутки не могут попасть домой.