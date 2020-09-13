Синоптики спрогнозировали, сколько еще продержится "бабье лето"

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Ближайшие лни продержится сухая и солнечная погода

В ближайшие дни в Украине осадков не предвидится, температура в воскресенье составит 23-28°. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Как отмечается, в воскресенье, 13 сентября, в Украине малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 6-11°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, днем 26-31°.

14-15 сентября в Украине также будет малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье до 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью в восточных областях 6-11°, на остальной территории 9-14°, на побережье морей 15-19°; днем 22-27° (на северо-востоке около 20°), в южной части и на Закарпатье 25-30°.

16-17 сентября в Украине без осадков, только днем 17 сентября на северо-западе страны небольшой дождь, местами гроза. Температура ночью 8-14°, на крайнем юге 15-18°; днем 21-27°, на Закарпатье и Одесской области местами до 29°.

Синоптики также предупреждают, что 13-14 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве северных районов Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе 13 сентября малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем 25-27°; по области ночью 6-11°, днем 23-28°.

14-15 сентября в столице также будет малооблачно и без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

16-17 сентября в Киеве без осадков, температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

По данным Укргидрометцентра, 13-14 сентября в восточных, южных и юго-западных районах Киевской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее известный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала приход в Украину бабьего лета.