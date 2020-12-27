Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год

Украину на Новый год накроют дожди Фото из открытых источников

Большинство регионов накроют дожди

В Украине в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют плюсовую температуру и дождь в отдельных регионах. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, осадки ожидаются в западных и некоторых северных областях. Днем 31 января дождливо будет в Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

1 января осадки ночью прогнозируют в Карпатском регионе и северо-западных областях. Днем дожди накроют юго-восточные области. На остальной территории Украины на Новый год будет сухо.

Погода в Украине 31 декабря Укргідрометцентр

Температура воздуха 31 декабря днем составит от 1 до 8 градусов тепла в восточных областях. Ночью столбики термометров опустятся до -1...+5 градусов. Теплее всего будет в южных регионах — до +12...+ 13 тепла.

В Центральной Украине будет в среднем + 7...+10 градусов днем и +5...+7 градусов ночью. На западе ожидается + 4...+ 9 днем и +2...+6 градусов ночью. Ориентировочно такой же будет погода 1 января.

В Киеве 31 декабря – 1 января осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит 8-10 градусов тепла и 5-7 градусов с отметкой "плюс" ночью. 1 января в столице ожидается + 6...+ 8 градусов, а ночью +3...+5.

Погода в Украине 1 января Укргідрометцентр

Напомним, недавно синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий в понедельник: в большинстве регионах прогнозируют порывистый ветер и гололедицу на дорогах.