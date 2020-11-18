Синоптики предупреждают о морозах в Украине до -7 градусов

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В Киеве и области синоптики прогнозируют переменную облачность

Сегодня, 18 ноября, в Украине будет наблюдаться переменная облачность, местами температура воздуха упадет до -7 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Сообщается, что осадки сегодня обойдут территорию Украины. На западе температура будет колебаться от +8 до +11 градусов днем, ночью +5...-3.

В восточных областях столбик термометра покажет днем -1...-3 градусов, а ночью столбики термометров покажут от -4 до -7.

В центральных и южных областях ожидается +6...-3 градуса днем, ночью 0...-3.

На севере страны температура воздуха днем составит 0...+2, а ночью -2...-4.

Укргідрометцентр

В Киеве и области синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем будет в пределах 0...+ 2, ночью -1 ... -3.

Укргідрометцентр

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Напомним, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в ноябре на территории страны ожидается в пределах 1-8° тепла, в горах — 0-3° тепла. Абсолютный минимум — 15-24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза.